A Torino un’overdose di eventi artistici in pochi giorni | ci credono tutti ricchi e nullafacenti?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Una overdose di, più di settanta in, tra sedi istituzionali e sedi private, come se non bastasse una fiera del cioccolato ed una sui vini. Aluoghi semidiroccati come la Cavallerizza Reale per ospitare Paratissima con “Eye Contact”, mentre Artissima, all’Oval in quattro sezioni con 100 gallerie, si presentava alla trentesima edizione come fiera sperimentale di ricerca e cutting-edge. Sempre al Lingotto, alla Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli, inaugurava “Form Form Superform” di Thomas Bayrle. Al Castello di Rivoli,chilometri da, l’omaggio per i brillanti 90 anni di Michelangelo Pistoletto, con la rassegna “Molti di uno” . Non pensate che sia finita qui, il giorno successivo, le Gallerie d’Italia, un’iniziativa della Fondazione San Paolo, nella ...