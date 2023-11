A Piazza del Popolo a Roma la manifestazione del Pd “contro la destra estrema”

(Di sabato 11 novembre 2023) Nel primo pomeriggio,delè stata il fulcro della primadel Partito Democratico sotto la leadership di Elly Schlein, la segretaria del partito. La folla di sostenitori ha accolto Schlein, alzando i pugni e scandendo il motto "Andiamo avanti". La mobilitazione è stata convocata con l'obiettivo di lanciare una sfida all'che attualmente governa l'Italia e segna l'inizio della campagna autunnale del Partito Democratico. Quest'ultima è stata progettata per estendere l'onda di mobilitazione dell'estate e preparare il terreno per le prossime elezioni europee.Giustizia sociale, giustizia ambientale, sanità, lavoro, salario minimo e pace sono le tematiche centrali della, delineando la roadmap politica della ...

Roma, 11 novembre 2023 La segretaria Pd Elly Schlein ha postato un video dei sostenitoripartito mentre, raggiungendo Roma in pullman per la manifestazione aPopolo, cantano "Bella ciao". Fonte video: ellyesse

In una piazza del Popolo riempita di manifestanti, come non la si vedeva da tempo, la segretaria Elly Schlein può dirsi soddisfatta per la sua prima manifestazione nazionale del Partito Democratico,