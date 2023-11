A che ora gioca l’Italia la finale di Billie Jean King e chi affronterà | ipotesi da brividi

Leggi su oasport

(Di sabato 11 novembre 2023)ha firmato un’autentica magia sul cemento indoor di Siviglia e si è qualificata alladellaCup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile. Le azzurre sono state magistrali in terra spagnola e hanno conquistato con personalità l’accesso all’atto conclusivo che andrà in scena domenica 12 novembre (a partire dalle ore 15.00). Le ragazze della capitana Tathiana Garbin se la dovranno vedere contro la vincente del confronto tra Repubblica Ceca e Canada (le ceche partiranno con tutti i favori del pronostico). La nostra Nazionale battaglierà per il prestigioso trofeo per la sesta volta nella storia (i cinque precedenti erano tutti sono la denominazione di Fed Cup: 2006, 2007, 2009, 2010, 2013). Le azzurre sono state sontuose nella semi...