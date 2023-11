A Bergamo e Padova si parla il miglior inglese ma i giovani lo conoscono sempre meno

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 novembre 2023). “Do you speak english?”. “Yes, of course”., con un livello alto, è la seconda città italiana per conoscenza dell’. Con un punteggio pari a 613 il capoluogo orobico è preceduto solo da. Seguono Brescia, Verona, Bologna e Milano. L’EF Education First (EF) ha pubblicato l’edizione 2023 dell’Indice di Conoscenza dell’(EF EPI), il più ampio rapporto internazionale sulle competenze linguistiche di 2,2 milioni di persone non di madrelingua, in 113 Paesi e regioni. Il livello alto è stato raggiunto dagrazie all’utilizzo di un linguaggio appropriato e preciso in situazioni di tipo sociale, la lettura con facilità di testi complessi e la capacità di negoziare un contratto con un madrelingua. Nella edizione precedente ...