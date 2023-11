5 centravanti che il Chelsea potrebbe firmare perché prende di mira l' ”attaccante d’élite”

(Di sabato 11 novembre 2023) Breaking: Ilè attualmente alla ricerca di unnella prossima finestra di mercato, dopo aver faticato a trovare il fondo della rete con regolare facilità in questa stagione. Nicolas Jacksonaver messo a segno una tripletta contro il Tottenham Hotspur, ma rimangono dei punti interrogativi sulla sua qualità per guidare la linea per la migliore squadra della Premier League. Ancora solo 22enne, Jackson ha ancora tutto il tempo per svilupparsi, con rapporti che suggeriscono che ilcercherà di portare un “” nella finestra di mercato di gennaio. Anche Armando Broja attende dietro le quinte una volta rientrato dall’infortunio, ma Mauricio Pochettino è ansioso di portare in attacco un marcatore collaudato per fornire una fonte affidabile ...

Un gesto dovuto per comunicare e spiegare le proprie scelte direttamente aldella Laziolui stesso aveva investito del ruolo di capitano all'inizio di settembre. Non lo vede in forma, ...

Reggina, un esame da grande: Bolzicco pronto per il debutto Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Rabbia Immobile, niente Nazionale: cosa gli ha detto Spalletti al telefono Corriere dello Sport

Il ct, un paio d’ore prima che da Coverciano venisse diramata la lista dei 29 convocati per Macedonia e Ucraina, lo ha chiamato. Un gesto dovuto per comunicare e spiegare le proprie scelte ...Grande sfida al vertice per le ragazze di Melillo a Noceto contro le ducali, trascinate dalla centravanti greca lo scorso anno in rossoverde ...