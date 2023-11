12 novembre 2003 | attentato alla base dei Carabinieri di Nassiriya | foto

Leggi su panorama

(Di sabato 11 novembre 2023) Il 12alle ore 10:40 ora locale in Iraq, un camion cisterna pieno di esplosivo si lanciò a tutta velocità per superare le misure di sicurezza e scoppiò davanti all'ingresso dellaMaestrale, sede della MSU italiana dei, provocando successivamente l'esplosione del deposito munizioni e la morte di diverse persone tra, militari e civili. L'Appuntato Andrea Filippa, di guardia all'ingresso dellaprincipale, riuscì a uccidere i dueri, tant'è che il camion non esplose all'interno della caserma ma sul cancello di entrata, evitando così una strage di più ampie proporzioni. I primi soccorsi furono prestati daistessi, dnuova polizia irachena e dai civili del ...