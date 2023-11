11 novembre 2023 | è il Singles' Day Gli sconti di novembre iniziano oggi

(Di sabato 11 novembre 2023)è la festa dei single ma anche dello shopping. E per chi sta cercando l'anima gemella, Celestino Costa ha ideato delle serate che porta in tour in tutta Italia e diventate virali sui social

Oggi è la festa dei single ma anche dello shopping. E per chi sta cercando l'anima gemella, Celestino Costa ha ideato delle serate che porta in tour in tutta Italia e diventate virali sui social

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 novembre 2023 VeronaSera

Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 novembre RomaToday

Oggi 11 novembre 2023 ad Erice si vivrà una giornata storica, la Fondazione e Centro per la Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice, fondata e presieduta dal fisico Antonino Zichichi, celebra ...In cerca di qualcosa da fare nel fine settimana Ecco una selezione di eventi da Alcamo a Marsala, passando per Erice e ...