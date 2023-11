Zirkzee | «Mi ha formato il calcio in strada | l’asfalto fa male e devi imparare a restare in piedi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023), la rivelazione della stagione del Bologna e non solo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’abbiamo definitiva un “nove e mezzo”: ruolo, centravanti; qualità, da dieci. È d’accordo?«Sì, mi piace come idea. Da più piccolo ho giocato anche da numero 10, nei baby del Feyenoord, o anche da 11 nel Den Haag. Dove mi mette Motta, sto. Mi piace poter giocare la palla, ecco…». Si è capito… L’anno scorso la vide poco: c’era Marko Arnautovic.: «Avevamo e abbiamo un bellissimo rapporto: quando ho fatto il primo gol in questa stagione, la prima telefonata è stata di Marko. Non mi vergogno a dire che sono stato felice quando è andato all’Inter: si è liberato un posto (sorride, ndr). Cosa mi ha detto? “Adesso è il tuo turno”. Dopo le vacanze sono tornato ad allenarmi e mi sono detto: fai tutto quel chefare per non deludere ...