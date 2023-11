Commenta per primo Joshuaè sicuramente l'attaccante del momento. Il 9 del Bologna è al centro di tante voci di ... IDOLI - 'Da piccolinoIbra, Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno, Van ...

Zirkzee: “Guardavo Ibrahimovic e van Basten. Sul like di Leao …” Pianeta Milan

Bologna, Zirkzee: "A Monaco diventato adulto. Su Thiago Motta e il ... Sportitalia

Joshua Zirkzee sta trascinando il Bologna in questo primo frangente di stagione tanto da pensare addirittura di lottare per un posto in Europa. Il giocatore ...Thiago Motta si gode la crescita di Zirkzee, oro dei rossoblù quest'anno: in attesa di una big, l'olandese vuole fare grande il Bologna a suon di gol ...