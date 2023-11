“Zero” | il singolo di Laura Pausini tratto da “Anime parallele”

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dal 10 novembre in radio il canto liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze Dopo il successo di Durare / Durar brano che ha anticipato l’uscita in tutto il mondo del nuovo album di inediti “– Almas Paralelas“, pubblicato da Warner Music lo scorso 27 ottobre, entrato ai vertici della classifica FIMI/GFK,torna in radio con ““.da, è il canto liberatorio di una donna consapevole delle proprie esigenze, che sceglie di volersi bene e non accontentarsi più, sfidando la paura di affrontare l’ignoto a colpi di nuove emozioni ed esperienze segnanti. 3 minuti e 21 sostenuti da una ritmica pop-dance salda ed esplosiva, come esplosivo è il messaggio lanciato, perché ...

Già da un decennio, le copie vendute dai quotidiani cartacei tendono verso lo. I giornali che ... e dove all'autoesposizione volontaria delcorrisponde una obbligatoria parte pubblicitaria,...

Laura Pausini, "Zero" è il nuovo singolo TheSoundcheck

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda Blanco con ... RTL 102.5

Tutto pronto a Torino per lo spettacolo delle Nitto ATP Finals (al via questa domenica 12 novembre) con oltre 100 ore di dirette su Sky Sport. Poi, d al 21 al 26 novembre, appuntamento a Malaga per la ...Questa media di lungo termine è attualmente compresa tra 1,1°C e 1,2°C, ma quanto più spesso si supera la soglia dell’1,5°C in singoli giorni ... per arrivare quanto prima a zero emissioni nette nel ...