Zazzaroni sottolinea le mostruosità tecnico tattiche della Roma contro lo Slavia Praga

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ivansul Corriere dello Sport commenta la disfatta, perché solo così si può chiamare,che ha perso 2-0 in casaloin Europa League. Il direttore del Corsport si sente ironicamente di consolare e rassicurare i tifosi giallorossi spiegando che difficilmente potrà ripetersi una tale prestazione in cui nessuno ha giocato come doveva e sapeva. “Letecniche eche hanno combinato Llorente, N’Dicka e Bove sul gol del 2-0 sono degli unicum; solo le incertezze di Karsdorp potranno essere replicate” È chiaro che nulla è compromesso per lae che la sfida più importante per Mourinho forse era il derby in programma domenica “l’aspetto più preoccupante resta la qualità di molti ...