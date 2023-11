YouTubo Anche Io | il Maestro delle abbuffate che dispensava cultura e gentilezza

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 novembre 2023) Nome: OmarCognome: PalermoAnno di nascita: 1979Città: Rossano (Cosenza)Piattaforme: YouTubeCategoria: Youtuber Chi eraIoIo, pseudonimo di Omar Palermo, è stato uno youtuber famoso e amato da tutti. Si è fatto conoscere grazie ai suoi video in cui si cimentava in sfide alimentari e raccontava episodi della sua vita con ironia e semplicità.Io aveva ha studiato lettere classiche e viveva con il padre e il nonno Ferdinando, a cui era molto legato. Aveva iniziato a pubblicare i suoi video su YouTube nel 2017, con lo slogan “La perfezione non è il nostro obiettivo, è la nostra tendenza”. Il suo canale raggiunse in breve tempo oltre 800 mila iscritti e oltre 80 milioni di visualizzazioni. Tra i suoi video più famosi ci sono quelli in ...