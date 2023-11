Yakin | «Kobel? Ottime prestazioni | ma Sommer rimane il titolare!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il CT della Svizzera,, non ha dubbi sul portiere titolare della sua nazionale.sicuro nonostante il buon rendimento dial Borussia Dortmund. DECISO ? Murat, CT della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa sulla situazione portieri in casa elvetica.confermato: «sta facendo vedere delle. Mail nostro numero uno e rimarrà tale. Ma Gregor avrà le sue chance. Siamo contenti di avere questa situazione». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...