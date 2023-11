X Factor | eliminato Gaetano De Caro

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 novembre 2023) MILANO – Si conclude al terzo live il percorso a XperDe, 17 enne di Casamassima (Bari). Il giovane artista ha cantato “Born This Way” di Lady Gaga. Per la giura il giovane artista non risulta ancora pronto per affrontare un progetto discografico ma comunque apprezzato il suo impegno per la musica. “Sapevo che sarebbe andata così, ora tornerò a scuola e mi impegnerò a studiare. Volevo ringraziare chi mi ha sempre seguito e Ambra”, ha dettosul palco di X. A seguirlo e a supportarlo in questo progetto la mamma Marina, i maestri Ottolino e Lucente e “Promuovi la tua musica”, il tour contest di Fanya Di Croce doveha preso parte. Queste le dichiarazioni di Fanya Di Croce sulla sua pagina social al termine del programma: “L’ingresso a X ...