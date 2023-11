“X Factor 2023” | l’eliminato del terzo Live è Gaetano De Caro | “Lo immaginavo”

Appuntamento con il quarto Live di Xgiovedì 16 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

X Factor 2023, cronaca e pagelle del terzo live: top, flop ed eliminato Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

X Factor 2023: X Factor 2023, la versione intima di "Generale" di Angelica X Factor

Termina alla terza puntata il sogno di Gaetano De Caro, il cantante 17enne di Casamassima (Ba) tra i concorrenti dell'edizione 2023 di X Factor, nella squadra di Ambra. Il giovanissimo, dalle evidenti ...Tutte le iniziative del mondo della bellezza per il mese di novemebre. Dalle nuove boutique alle iniziative speciali (è il mese contro la violenza sulle donne) ...