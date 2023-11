... il personaggio che più di ogni altro ha contribuito a rendere la WWF (oggi) la federazione più ... Da quel momento in poi le prospettive cambiano in fretta:i primi incontri e trova subito una ...

WWE: Vince McMahon cede il 25% delle sue azioni in TKO Zona Wrestling

WWE: TKO Group considera Vince McMahon un “fattore di rischio ... Zona Wrestling

A recent biography of WWE executive Vince McMahon presents him as an entertainment tycoon who changed culture and politics. The real story of his rise is as banal as it is brutal.Eric Bischoff feels that a current WWE star warrants more credit for his great performances, and feels he deserves to be in the Mount Rushmore converstaion.