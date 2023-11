Women in Revolt! Al Tate Modern si celebra l’arte femminista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Life&People.it Una mostra perre l‘arte e la lottabritannica. Si intitola “inArt & Activism in the UK 1970-1990” l’allestimento appena inaugurato aldi Londra, centro espositivo che, per la prima volta dedica un’esposizione interamente rivolta alle artiste e alle attiviste più radicali della sua storia recente; una testimonianza di grande rilevanza per un Paese che, da sempre, si è dimostrato agguerrito in temi sensibili come parità e diritti. Vent’anni di protesta L’exhibition, visitabile fino al 7 aprile 2024, verrà poi presentata in altri luoghi culturalmente concentrici del Regno Unito come Edimburgo e Manchester con l’obiettivo di mostrare al visitatore l’enorme impatto sociale scaturito dalla lotta e dalla protesta in ...

