Will Ospreay e Josh Alexander si affronteranno nel prossimo episodio di iMPACT!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 novembre 2023) Con un video package mandato in onda poche ore fa durante un nuovodi IMPACT on AXS TV, la compagnia ha reso ufficiale per la prossima settimana uno scontro esclusivo. Per la prima volta nella storia della federazione canadese vedremo l’attuale IWGP UK(USA Heavyweight Champion,affrontare in un one on one non titolato il due volte IMPACT World Champion,. .@has been undefeated since coming to@Walking Weapon hand him his first loss? Find out NEXT WEEK on #IMPACTonAXSTV! pic.twitter.com/DwRcslznPp— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) November 10, 2023 Un match tanto atteso per il quale si è espresso “Billy GOAT” durante un intervista con Gia Miller. “Apprezzo tanto, ...