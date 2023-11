Weekend meteorologico a metà | San Martino soleggiato sabato | ma pioggia e neve in arrivo domenica

Da oggi, giovedì 9 novembre, il quadrotornerà a peggiorare sul nostro Paese con il ... 'In prossimità delil versante tirrenico sarà pesantemente colpito da significative ...

Dove pioverà tanto nel weekend: le regioni a rischio nubifragi (intanto oggi è allerta meteo in mezza Italia) Today.it

Meteo, weekend al via con più sole e vento. Domenica 12 però torna la pioggia METEO.IT

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da un'alternanza di condizioni atmosferiche, regalando un sabato di sole per la tradizionale Estate di San Martino, seguito da un domenica piovoso e nevoso. Il ...ROMA – In arrivo un weekend autunnale con qualche pioggia in gran parte dell’Italia: domani, 11 novembre, non avremo dunque l’estate di San Martino bensì un ciclone che porterà piogge dall’oceano ...