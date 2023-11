Weekend a Bolzano | per vivere la magia dell’Avvento

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dimenticate la città un po’ sonnacchiosa di un tempo, che il sabato pomeriggio si svuotava per la chiusura dei negozi. La nuovaè frizzante, punteggiata da locali trendy e da magnifiche locande storiche. Un mix di posti “fighetti” e di indirizzi tradizionali, che rinsalda la sua l’identità bilingue e la vocazione commerciale. Il plus?è ancora più attraente in questa stagione, quando con si inizia a respirare l’atmosfera natalizia. Insomma, il capoluogo dell’Alto Adige, dal centro storico raccolto e a misura d’uomo, è la meta ideale per un rilassante longdi novembre all’insegna dell’arte e del gusto. Dal 24 novembre al 6 gennaio 2024, l’attrazione numero uno diventa il Mercatino di Natale. Tour tra i tesori dell’arte Scopritesenza fretta, passeggiando lungo le viuzze pedonali del ...