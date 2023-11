Week end 11-12 novembre a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Due spettacoli in programma al Teatro del Cerchio nel. In scena sabato 11 novembre la storia di Butterfly, elaborata a partire da uno studio sul testo Madame Butterfly di David Belasco. In questo spettacolo viene raccontata la vicenda intima di ...

Weekend 10-12 novembre | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città MilanoToday.it

Brescia e dintorni: ecco tutti gli eventi del weekend dell'11 e 12 novembre IL GIORNO

I percorsi alla scoperta delle nostre eccellenze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche. Mattia Santori: “Così mettiamo a disposizione dei ...Due spettacoli in programma al Teatro del Cerchio nel week end.