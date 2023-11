Washington è alla difficile ricerca di un equilibrio in Medio Oriente

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 novembre 2023) È una posizione complessa quella portata avanti dagli Stati Uniti sulla crisi di Gaza. Una posizione che sta cercando di trovare untra la necessità israeliana di ripristinare la deterrenza dopo l’attacco del 7 ottobre e l’esigenza di impedire unrgamento del conflitto. Funzionari americani hanno riferito al New York Times che l’esercito dello Stato ebraico ha “un tempo limitato per portare a termine le sue operazioni a Gaza prima che la rabbia tra gli arabi nella regione e la frustrazione negli Usa e in altri Paesi per il crescente numero di vittime civili limitino l’obiettivo di Israele di sradicare Hamas”. La Cnn ha inoltre riportato che l’amministrazione Biden sarebbe stata avvertita dai diplomatici americani di un crescente sentimento di ostilità nei confronti degli Usa da parte del mondo arabo. Ne consegue che la Casa Bianca sta ...