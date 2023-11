VOTI&STATS – Slavia Praga-Roma | Mourinho salva Bove | me neanche lui è sufficiente

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida di Europa League tra, vinta dalla formazione di casa Le polemiche pre-derby della Capitale hanno complicato la trasferta praghese dellaha indirettamente dato ragione a Sarri che aveva insinuato come l’incontro con lofosse «un’amichevole». L’allenatore portoghese aveva ragioni da vendere a ricordare la serietà di una competizione ufficiale, ma poi i suoi ragazzi l’hanno tradito affrontando la gara con una mollezza d’atteggiamento che, talvolta, non si vede nei test estivi di precampionato. Ne è uscita fuori una sconfitta per 2-0, avviatasi a inizio ripresa e completata un minuto prima della mezz’ora, che obbligherà i giallorossi a un surplus di fatica per accedere i turni a eliminazione diretta ...

... che induce quantomeno a chieder conto ai nostri leader politici: davvero scegliete dei "fessi" come candidati E perché mai Perché portano in dote cospicui pacchetti di, come malignamente ...

Pagelle Slavia Praga-Roma, tutti i voti della sfida di Europa League Corriere dello Sport

Odiare i voti scolastici, sognare un furgone, credere alla scuola Il Foglio

È venerdì e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo il terzo live andato in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui a dare i voti alle performance (e non solo) ...Quali sono gli obiettivi della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, la cui istituzione è ...