Volpe ferita | salvata dai Guardaparco e curata dal CRFS Lipu Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 novembre 2023) Unaè statadaiper poi essere rimessa in libertà. La piccola è statae rilasciata non appena le sue condizioni di salute lo hanno consentito. L’animaletto è stato trovato qualche tempo fa in località Vivaro durante le attività di controllo del territorio proprio daiche si sono resi conto che l’animaletto aveva bisogno di cure. I soccorritori si sono immediatamente attivati per catturarla e affidarla a personale competente. Solo una volta guarita laè stata rimessa in libertà, nella stessa zona in cui era stata soccorsa.dai-Ilcorrieredellacitta.com La piccola volte aveva un problema a un’anca ed è stata ...