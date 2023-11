Volley SuperLega 2023 2024 | il programma della 4a giornata su Rai Sport e VBTV

Leggi su sportintv.eu

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sulla piattaforma streamingball World TV, e in chiaro su Rai(con Rai Play) torna lo spettacolo delcon laMaschilegiunta alla 4aregular season. In chiaro sulla Rai seguiranno il campionato la coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Per seguire invece tutte le partite di … L'articolo proviene dain TV.