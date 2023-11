Vogliono Meloni soffocata dai migranti | Vespa spiana le opposizioni

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) A Stasera Italia, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Nicola Porro che va in onda tutte le sere su Rete 4, Brunoè intervenuto per esprimersi sul tema. "Considero l'accordo con l'Albania suidi grande respiro europeo, con cui l'Albania si conferma nazione amica non solo dell'Italia ma anche dell'Unione europea. Chi non è d'accordo può dire quello che vuole, ma penso non si possa sostenere che intendiamo deportare qualcuno in una nazione candidata all'ingresso nell'Unione europea", ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio, Giorgia, nel video dedicato alla rubrica "Gli appunti di Giorgia" pubblicato sui social. Per il conduttore di Porta a porta, quella proposta dal presidente del Consiglio e dal premier albanese Edi Rama è l'unica soluzione possibile. ...