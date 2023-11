Vlahovic | che scambio | “Lo hanno visto in sede”

... invece, l'unico certo del posto è Federico Chiesa , al suo fianco ci sarà uno fra Moise Kean e Dusan. Il numero 18 è leggermente in vantaggio, ma il dubbio verrà risolto solo nelle ore...

Vlahovic insultato dai tifosi della Fiorentina si infuria: "La prossima volta..." Corriere dello Sport

Vlahovic esplode dopo Fiorentina-Juve, irritato dai pesanti insulti ... Fanpage.it

Non segna. Non gioca. A bilancio pesa come un macigno, ma la Juve vola anche senza di lui. La deludente parentesi di Vlahovic in bianconero spiegata coi numeri.Una settimana fa si parlava dei possibili rinnovi di Rabiot e Vlahovic: ora per il serbo la situazione appare molto più complicata.