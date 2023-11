Vizela vs Famalicao – probabili formazioni

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilcercherà di ottenere due vittorie consecutive nella Primeira Liga per la prima volta da aprile quando affronterà ilall’Estadio do FCsabato 11 novembre. I Vizelenses, che attualmente si trovano a soli tre punti dal fondo della classifica, hanno perso le ultime tre partite in casa e cercheranno di porre fine a questo periodo negativo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha ottenuto la prima vittoria in Primeira Liga dal 1° settembre lunedì scorso, quando ha tenuto testa a un ostinato Casa Pia per 1-0 all’Estadio Pina Manique. Dopo un primo tempo senza gol, il sostituto ...

O médio do Famalicão Zaydou Youssouf esteve esta sexta-feira na conferência de imprensa do Famalicão, que defronta o Vizela na 11ª jornada. Apesar de estar em Portugal há pouco mais de um ano Zaydou Y ...O Famalicão entra em campo no dérbi do Minho com o Vizela, ocupando a 8.ª posição, e João Pedro Sousa só pensa «chegar aos 18 pontos» antes da paragem do campeonato. O técnico famalicense reconhece ...