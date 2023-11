Vitesse vs Heerenveen – probabili formazioni

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il dodicesimo turno della stagione 2023-24 di Eredivisie vedeaffrontarsi sabato 11 novembre sera allo stadio GelreDome. Reduci dalle rispettive sconfitte nelle ultime uscite, entrambe le squadre partono questo fine settimana con l’obiettivo di tornare a vincere. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha subito una sconfitta per 5-1 contro il Go Ahead Eagles quando le squadre si sono affrontate sabato allo stadio De Adelaarshorst. Due gol di Willum Thor Willumsson e le reti di Oliver Edvardsen e Victor Edvardsen hanno lasciato agli uomini di Phillip Cocu una montagna da scalare, dopo che Joris ...

... Augsburg - Hoffenheim e Stoccarda - Borussia Dortmund di Bundesliga,di Eredivisie e Lens - Marsiglia di Ligue 1. ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le ...

Eredivisie, stasera apre la 12ª giornata: Ajax per la 3ª vittoria di fila ... TUTTO mercato WEB

Vitesse leeft onder hoogspanning toe naar duel met Heerenveen vi.nl

Jorrel Hato is opgeroepen voor de slotinterlands van Oranje in de EK-kwalificatie. Het Ajax-talent van 17 jaar profiteert van blessures bij twee linksbenige verdedigers. Zijn entree geeft óók aan hoe ...'Intens', noemde Phillip Cocu de afgelopen week bij Vitesse. De trainer maakte als speler en trainer al heel wat mee, maar achttiende staan met Vitesse is een nieuwe ervaring. Zijn woorden na de zeper ...