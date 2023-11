Violamania | se anche il Cukaricki sembra una squadra di Serie A abbiamo qualche problema

Undici giocatori arroccati dietro la linea del pallone, nessuna idea o intenzionesolo di provare a manovrare il pallone. La Juve ha trovato i tre punti rinunciando completamente a giocare ...

Violamania: Juve anche peggio del Cukaricki. Zero gioco e perdite ... Calciomercato.com

Violamania: 10 anni fa l'umiliazione alla Juve. Ma ora Italiano può ... Calciomercato.com

Fiorentina-Juve, è polemica sulla richiesta di rinvio degli ultras della Curva Fiesole: i tifosi bianconeri sui social citano Heysel e scritte becere.Tuttavia, la gara con la Juve può essere l’occasione giusta per ricercare entusiasmi e motivazioni e riprendere il ritmo anche in campionato. E a proposito di Juve. Per fortuna che i bianconeri hanno ...