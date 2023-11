Villa Giaquinto | rinnovato il patto di collaborazione con il Comune

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl 9 novembre è statoilditra il Comitato pere ildi Caserta per la gestione partecipata del parco di. Il Comitato perè nato nel 2016 in seguito alla riapertura, da parte di un gruppo di student* e attivist*, dell’omonimo parco pubblico di circa un ettaro sito nel centro storico di Caserta. Nel 2018, sull’onda dell’esperienza pioneristica di Bologna, anche a Caserta viene approvato il primo storicodidella città tra ile il Comitato, che viene riconosciuto co-gestore dello spazio insieme all’ente amministrativo. Il ...

