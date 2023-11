Vigorito | “Vedo più gente legata al Benevento ora che siamo in C”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl Complesso San Vittorino, durante il Convegno “La relazione Banca-Impresa nel nuovo scenario competitivo“, c’è stato tempo e spazio per parlare anche delCalcio. Argomento affrontato dal presidente Oreste, presente all’appuntamento tenutosi questa mattina. “Si èpiùaladesso in C rispetto a quando eravamo in B. Forse quell’anno infernale ci è servito. Nei sedici anni precedenti avevo fatto solo campionati nei play off vincendoli, la prima volta che mi sono ritrovato davanti a una marea di problemi che riguardavano calciatori, strutture, allenatori, dottori, fisioterapisti e me stesso, probabilmente mi ha portato a fare una riflessione: azzero tutto o me ne vado? Io amo il calcio ovunque, che si gioca in piazza, all’Avellola o al ...