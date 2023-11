Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023)ore 12.20 del 10.11.23 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA STATALE CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA SI RALLENTA A SACROFSANNO TRA VIA FABRIZIO QUATTROCCHI E VIA MONTE GRAPPA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral