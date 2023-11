Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023)ore 10.20 del 10.11.23 PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1NAPOLI CODE PER CANTIERE ATTIVO ALTEZZA VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI SI MARCIA IN VIA DI VERMICINO UN INCIDENTE RALLENTA TRAFFICO TRA VIA NICOLOSI E VIA DEL PADIGLI0ONE DIREZIONE CASILINA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZNAO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA DIREZIONE PAVONA INFINE PERCORRENDO VIA DEI CASTELLINI A PAVONA CODE TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral