Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 novembre 2023) VIABILITA’ 10 NOVEMBRE ORE PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PONTINA ED OSTIENSE MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRAFIUMICINO E LAURENTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE APPIA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LAFIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CESANO E FORMELLO DIREZIONEMENTRE SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO Servizio ...