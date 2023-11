Via la Coca-Cola e la Fanta | ecco i Paesi che boicottano Israele

(Di venerdì 10 novembre 2023) Numerosi i marchi delle multinazionali finiti nell'occhio del ciclone. McDonald's Francia prende le distanze: "Non sosteniamo nessuno dei governi coinvolti nel conflitto"

Livorno 11 novembre 2023 - Lite in abitazione, la polizia li trova a preparare dosi diNella serata di ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Livorno intervenivanoCostanza per la segnalazione di una violenta lite in abitazione. Gli operatori giunti sul posto ...

Scoperto delivery della coca tra Napoli e provincia, 5 arresti Agenzia ANSA

Gestiva lo spaccio di coca e hashish via Telegram: arrestato 38enne ilmessaggero.it

Altri come Coca-Cola hanno affermato di essere in una fase di osservazione, mentre Nestlé vuole precedere la concorrenza, progettando prodotti che possano accompagnare la cura. Uno degli effetti di ...2' di lettura Ancona 10/11/2023 - Per lavori alla rete del gas sono stati istituiti con ordinanza del Comandante della Polizia Locale di Ancona, provvedimenti limitativi della circolazione nella zona ...