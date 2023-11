VfL Bochum vs FC Koln – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il VfLpunta a una serie di vittorie consecutive quando ospita l’FCnel turno di sabato 11 novembre sera della Bundesliga. Gli ospiti, invece, sono scivolati in fondo alla classifica dopo l’1-1 in casa contro l’Augsburg dello scorso weekend. Il calcio di inizio di VfLvs FCè previsto alle 18:30 Anteprima della partita VfLvs FCa che punto sono le due squadre VfLIl, invece, si è portato fuori dalla zona retrocessione ottenendo la prima vittoria stagionale con un 2-1 in trasferta contro il neopromosso SV Darmstadt 98 lo scorso fine settimana. Le due squadre sono andate all’intervallo in parità dopo che Fabian Nurnberger ha annullato l’apertura di Takuma Asano, ma Asano ha ripristinato ...