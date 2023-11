Verona | notte fonda | col Genoa la quinta sconfitta di fila | Baroni a rischio esonero

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilè ufficialmente in crisi nera. La peggior squadra del campionato per rendimento nelle ultime otto giornate, in cui sono arrivati un punto e sette sconfitte, cinque di queste consecutive, ora rischia davvero grosso in zona retrocessione, visto che le rivali hanno cominciato a far punti e da metà settembre la classifica dice appena 8 punti. Dopo il nuovo ko contro il, una rivale diretta per la salvezza, e con la pausa per le Nazionali alle porte, la posizione dell’allenatore Marcoè ora più in bilico che mai. Per il tecnico, che alla ripresa potrebbe affrontare il Lecce, sua ex squadra lo scorso anno, potrebbe arrivare l’: Setti riflette, e nell’ambiente scaligero il nome che si fa per l’eventuale sostituzione è quello di Davide Ballardini. In caso di ribaltone, l’allenatore romagnolo ...