Verona | le pagelle di CM | Ngonge non basta | Baroni ora rischia davvero

Ledi Genoa -1 - 0, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Nel primo tempo si combatte tantissimo al Ferraris in questa sfida che mette in palio tre punti di ...

Serie A - Genoa-Verona 1-0, pagelle: Dragusin fa il Gudmundsson ... Eurosport IT

Pagelle Genoa-Verona 1-0, voti Serie A: Dragusin decisivo, Montipò fa tante parate OA Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le pagelle di CalcioHellas.it sulla gara del Ferraris tra Genoa ed Hellas Verona, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A ...