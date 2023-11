Verissimo presenta | 35 anni di Striscia la Notizia Sabato lo speciale con Silvia Toffanin

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 10 novembre 2023): 35dilaloconinteramente dedicato al tg satirico di Antonio Ricci11 novembre su Canale 5 alle ore 16.30 andrà in onda lo: 35dila, condotto da. In occasione del trentacinquesimo compleanno del tg satirico di Antonio Ricci, andato in onda per la prima volta il 7 novembre 1988,dedica l’intera puntata alla sua storia e ai suoi protagonisti. In studio tanti conduttori che si sono alternati e ancora si ...