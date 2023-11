Verissimo presenta ’35 anni di Striscia la Notizia’ | sabato 11 novembre

Leggi su movietele

(Di venerdì 10 novembre 2023)112023, su Canale 5 lo speciale ': 35dila Notizia' condotto da Silvia Toffanin in occasione del trentacinquesimo compleanno del tg satirico di Antonio Ricci, andato in onda per la prima volta il 71988 MovieTele.it.