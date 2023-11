Vergognosi i petardi dei napoletani sui tifosi di Union Berlin e Milan Napoli non resti zitta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023)deicontro idinonCaro direttore, sono frequente lettore delsta, oltre che di tanti altri strumenti di informazione, per seguire l’amato. Ilsta spicca per qualità di analisi e indipendenza di giudizio. Tante volte ho letto suoi articoli contro corrente e con prospettive non banali. Perciò ho deciso di scriverle. Sono stato al Maradona sia per la recente partita con ilche mercoledì sera contro l’o. Mi piacerebbe discutere con lei di come una squadra quasi perfetta, grandemente apprezzata in ...