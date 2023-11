Venti forti in arrivo sulla Campania | prorogata l’allerta gialla per temporali

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato una allerta meteo perdai quadranti occidentali con possibili raffiche valida dalle 20 di questa sera fino alle 14 di domani, sabato 11 novembre. Le zone maggiormente interessate daisaranno quelle costiere pertanto anche il mare risulterà agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso emanato oggi dalla Protezione civile regionale proroga anche la vigente allerta meteoper piogge efino alle 14 di domani, sabato 11 novembre, su tutta latranne che sulle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), dove non è prevista neppurevento. I, anche di forte ...

Le temperature raggiungeranno una massima di 19 gradi e una minima di 13 gradi , conal mattino provenienti da Ovest e tesi al pomeriggio da Ovest - Nordovest. Il mare sarà molto mosso. A ...

Ancora allerta arancione su parte della Toscana per venerdì e allerta gialla su Lazio, Umbria, Calabria e Sicilia. Le previsioni dal 10 al 12 novembre.POZZUOLI – Il maltempo non dà tregua nemmeno durante il fine settimana. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo per venti forti dai quadranti occidentali con possibili ...