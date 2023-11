Venditori abusivi al porto di Anzio | sequestrati 500 chili di pesce

(Di venerdì 10 novembre 2023), 10 novembre 2023 – Oltre 500 kg dinon a norma, privo di qualsivoglia documento di tracciabilità e proposto alla vendita, è stato sequestrato nella tarda serata di giovedì dalla Guardia Costiera di. L’operazione si è svolta congiuntamente al personale del Commissariato di Polizia-Nettuno, il quale ha coadiuvato l’operazione garantendone i necessari aspetti di ordine e sicurezza. L’accertamento si è svolto lungo la banchina deldi, luogo in cui regolarmente si svolge la vendita dial dettaglio, così come previsto dalla normativa vigente. Ilsequestrato, però, era privo di ogni forma di documentazione che ne attestasse la provenienza, commercializzato daambulanti ...

Guardia Costiera di Anzio sequestra oltre 500 kg di pesce privo di tracciabilità messo in vendita al porto da ambulanti abusivi.