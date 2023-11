(Di venerdì 10 novembre 2023) Bilancio indubbiamente positivo per i colori azzurri al termine della terza giornata dei CampionatiOpen 2023 delle derive acrobaticheFX, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio una sola quota per genere tra i Paesi nonqualificati a Parigi 2024) in corso di svolgimento a Vilamoura fino a lunedì 13 novembre. Le condizioni di vento leggero non hanno consentito il regolare svolgimento di tutte le regate previste da programma, ma sono state comunque disputate due prove nelle flotte femminili e tre in quelle maschili a completamento della prima fase di qualificazione. Da domani cominceranno le Finali, con i primi 25 equipaggi della generale inseriti nella Gold Fleet.in grande spolvero nel doppiofemminile ...

È da poco terminata a Vilamoura la seconda giornata dei Campionati Europei 2023 di. L'evento di qualificazione olimpica continentale ha in palio un solo pass per genere tra i ...per Janae ...

Vela, Germani-Bertuzzi provano la fuga agli Europei 49erFX! Italia ancora in lizza per il pass olimpico nei 49er OA Sport

Campionato Europeo Nacra 17, 49er e 49erFX 2023: poco vento ma ... Federazione Italiana Vela

Italia ancora in grande spolvero nel doppio olimpico femminile 49erFX grazie a Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, che mantengono una strepitosa continuità di risultati piazzando uno score di 5-2 nella ...«Se non giochi bene, con Cremona non vinci». Alessandro Magro è convinto, e chiede ai suoi una prestazione convincente domenica, alle 20, al PalaLeonessa, gara valida per la settima di campionato. La ...