Vanni | «Inter ha cambiato 13 giocatori in estate | ma c’è un’identità!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Francoelogia Simone Inzaghi per le sue capacità, una nello specifico. Il suo pensiero direttamente da Twitter sull’. CAPACITÀ – L’supera ancora il Salisburgo e ottiene il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Francoelogia l’allenatore ormai sempre più dentro l’ambiente nerazzurro: «Più ancora che dai risultati, la qualità del lavoro di Inzaghi si vede da come ha integrato i nuovi arrivati. L’inha13eppure sembra che giochino insieme da sempre. È il segno che esiste un’identità di squadra e di gioco che va oltre i singoli calciatori. Il resto è conseguenza».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...