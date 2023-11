Valditara si loda per gli aumenti nel rinnovo del contratto docenti | una valutazione da marziano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) La critica che spesso dalla gente comune viene rivolta alla nostra classe politica è quella di vivere in un altro mondo, dorato s’intende. Dalla loro comoda finestrella parlamentare i politici non sono in grado di capire quello che accade nella realtà, oppure danno delle strampalate valutazioni da marziani, gli strani abitanti di Marte. Se esistesse un premio per questa marzianità, il vincitore sarebbe indiscutibilmente il ministro palindromo del MIM, Giuseppe. Quasi ogni giorno ci delizia con le sue insipienti esternazioni. A volte tocca sentire dell’umiliazione che redime, alla Tolstoj. Un’altra volta si punta sulla ricerca della vera personalità dello studente che, anche se non lo sa, è adatto per un lavoro manuale di cui c’è molto bisogno, e non deve iscriversi ad un liceo. Altre volte ancora il ministro si inalbera e se la prende con la scarsa ...