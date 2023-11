Vagabondaggio | il plauso del consigliere Maurizio Mirenda sulla nuova struttura di accoglienza del Comune

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilcomunale,, capogruppo di Noi democratici –DC, in data 16 ottobre, ha inviato una nota al Sindaco di Catania, avv. Enrico Trantino, all’Assessore alla Sicurezza dott. Alessandro Porto e all’Assessore ai Servizi Sociali dott. Bruno Bruccheri, per denunciare una questione ormai diventata “ingestibile e dilagante nella nostra città”, ovvero il. «Premesso che non è intenzione dello scrivente entrare nel merito di una scelta di vita, che può essere più o meno condivisibile – spiega– è anche vero che questo non deve e non può, comunque, pregiudicare il decoro e l’igiene di Catania. I senza fissa dimora purtroppo sono presenti in tante piazze del centro, dinanzi le attività commerciali o le strutture ...