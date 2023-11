Usa | la sede del New York Times presa d' assalto da manifestanti pro Palestina

Hanno occupato il quartiere generale del New York Times per chiedere un cessate il fuoco immediato della guerra in Medioriente . In centinaia hanno manifestato a favore della Palestina al grido " ...

Intel: Zaia, "console Usa ci aiuti per insediamento a Verona" Borsa Italiana

Sport e inclusione: Ambasciata Usa presso S. Sede e Athletica ... Servizio Informazione Religiosa

Le pareti di questa specie di cripta, scoperta quasi mezzo secolo fa sotto le Cappelle Medicee, sono piene di disegni attribuibili all’artista in fuga da papa Clemente VII ...Si è insediato nella sede del Corecom Calabria, a palazzo Campanella, l'Osservatorio "Media e minori", organismo che si avvale dell'apporto di scuola, famiglia, università e 8 associazioni che operano ...