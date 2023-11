Urbanistica Roma | approvata la riconversione dell’ex centro gestionale Acea in Data Center 

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 novembre 2023) La Giunta diCapitale ha approvato una delibera per consentire la trasformazione delexdi via delle Testuggini, nel MunicipioIX, in unCenter. Il provvedimento, denominato Piano di Riuso delex, prevede la realizzazione di una struttura su una superficie di oltre 150mila mq, dotazioni a verde pubblico per oltre 24mila mq e una piazza pedonale a uso pubblico per 14mila mq. È previsto, inoltre, l’adeguamento della viabilità pubblica con oltre 12mila mq di parcheggi. Ladel sito industriale dismesso avverrà attraverso la parziale ristrutturazione degli edifici esistenti e il riutilizzo circoscritto della Superficie utile lorda (SUL) per la ...